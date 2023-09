Veja onde se vacinar em Fortaleza durante a campanha de multivacinação

Fortaleza terá 22 postos de saúde abertos para vacinação, neste sábado (30), de 8h às 16h30. A iniciativa marca o início da Campanha Nacional de Multivacinação 202 3 .





Durante a mobilização, serão disponibilizadas todas as vacinas ofertadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes na faixa etária entre zero e 14 anos, 11 meses e 29 dias, garantindo a proteção contra diversas doenças.





O movimento a favor da imunização vai até o dia 14 de outubro e mobiliza diversos esforços para atualizar a caderneta vacinal do público-alvo.





Oferta de vacinas em Fortaleza





Além da abertura de 22 postos de saúde para vacinação, neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde oferta imunização em 118 unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, entre 7h e 18h30. E aos finais de semana e feriados, a vacinação segue em duas unidades para acolher o público, de 8h às 16h30 - o endereço dos locais podem ser conferidos no portal da prefeitura.





Para ter acesso à vacinação, basta comparecer às unidades, portando documento de identificação. Os profissionais de saúde estão preparados para verificar e orientar sobre as vacinas necessárias e aplicá-las de forma segura.





Vacinas disponíveis para crianças:

BCG

Hepatite B

Poliomielite (VIP – inativada e VOP - atenuada)

Rotavírus

Pentavalente

Pneumocócica 10

Meningocócica C (conjugada)

Febre Amarela

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola)

Varicela

Hepatite A

Tríplice Bacteriana (Difteria, Tétano e Coqueluche)

Papilomavírus humano (HPV)

Vacinas disponíveis para adolescentes

Hepatite B

Dupla bacteriana (Difteria e Tétano)

Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba, Rubéola)

Papilomavírus humano (HPV)

Meningocócica ACWY (conjugada)

A vacinação contra a Covid-19 também está disponível para este público.





Crianças com vacinas em atraso





Fortaleza possui cerca de 63 mil crianças com idade entre zero e 2 anos. Até o mês de agosto deste ano, 8.245 delas estavam com uma ou mais vacinas em atraso na caderneta vacinal. Dentre as vacinas com menor cobertura estão a da tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) com 89,5% e a da poliomielite, com 80,9%.





Ainda como parte da campanha, haverá no próximo dia 7 de outubro, o Dia D de vacinação, nos postos de saúde de Fortaleza. O movimento em prol da vacinação promove a conscientização sobre a importância da imunização e seus benefícios para a saúde individual e coletiva.





Toda a programação do Dia D será divulgada nos próximos dias.





Serviço: