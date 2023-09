Hospital não acreditou que homem caído em pista havia sido atropelado por caminhonete: 'Não teria resistido'

Funcionários do hospital que atenderam o homem que foi atropelado por uma caminhonete e sobreviveu apenas com escoriações não acreditaram que o carro havia passado por cima dele, conforme testemunhas contaram ao g1 . O caso aconteceu na última quarta-feira (27) em Ipaporanga , no interior do Ceará.



A cena foi flagrada por câmeras de segurança de um posto de combustível. A vítima, identificada como Valdomiro Morais, de 45 anos, estava caída no meio da pista, no centro da cidade, quando um carro modelo Hilux passou com dois pneus por cima dele.

Conforme testemunhas, o homem atropelado, que é conhecido na cidade como Paulista, sofre com alcoolismo e estava "em visível estado de embriaguez" quando caiu no asfalto, antes de ser atropelado. Após cair, ele não conseguiu ficar de pé novamente.

O g1 conversou com uma pessoa que ajudou no socorro a Valdomiro, e a testemunha contou que quando chegou ao hospital municipal, encontrou a vítima "largada" na unidade. A testemunha afirmou que os funcionários da unidade não acreditaram que ele tinha sido atropelado por uma caminhonete.

"Falaram que não tinha passado carro por cima dele, não, que se tivesse passado ele não tinha resistido", contou. Apesar de as imagens impressionarem, Valdomiro sobreviveu com escoriações na região do tórax.

Após terem acesso ao vídeo que registrou o atropelamento, familiares levaram as imagens para o hospital, que só então solicitou um exame de raio-X para verificar o estado de saúde de Valdomiro. O g1 tentou falar a Prefeitura de Ipaporanga para obter mais informações a respeito do atendimento à vítima, mas não conseguiu contatar a administração municipal.

A testemunha com quem o g1 conversou revelou que Valdomiro trabalhava como pintor e sofre com alcoolismo há muito tempo, mas piorou nos últimos três anos. No hospital, ele afirmava que não lembrava de ter sido atropelado.

"Ficou todo mundo espantado quando ele foi atropelado e impressionando quando a gente viu que ele estava vivo, sentido dor enquanto tava caído no chão", relatou outra testemunha.

Ainda segundo pessoas que presenciaram o acidente, o motorista da Hilux não avistou Valdomiro caído na pista quando o atropelou. Após o acidente, ele parou para prestar socorro, com apoio de outras pessoas que estavam próximas.

