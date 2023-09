INTERNAUTA PEDE AJUDA A POLÍCIA CIVIL PARA RETIRAR A RESTRIÇÃO DE QUEIXA DE ROUBO DE SUA MOTOCICLETA

Internauta entrou em contato com a nossa equipe de reportagem, informando que teve sua motocicleta tomada de assalto no dia 1 de setembro do corrente ano. O veículo foi recuperado no dia 5 do mesmo mês por policiais militares. A moto foi encaminhada à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. Foi realizada a vistoria, mas a moto ainda ficou com restrição de roubo no sistema, impossibilitando o proprietário de circular no veículo.





Hoje, dia 21, a veículo ainda continua com a seguinte restrição: "Roubado: Sim Veículo com ocorrência de Roubo/Furto".





O proprietário da moto faz um apelo para que a Delegacia retire a restrição de roubo, para que possa ir trabalhar em sua moto.