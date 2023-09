Jovem de 27 anos é uma das vítimas mortas por engano em Caucaia

Um jovem de 27 anos identificado como Victor da Silva Lima está entre as três vítimas de um tiroteio registrado no município de Caucaia, na região Metropolitana de Fortaleza, durante uma festa de música eletrônica. Victor fazia uma chamada de vídeo com o namorado pedindo para ir buscá-lo minutos antes do atirador invadir o local.





“Ele já estava falando com o namorado dele para ir buscá-lo. Eles estavam em chamada de vídeo e quando começou o tiroteio o namorado desligou. Depois de quinze minutos quando ele retornou a ligação já recebeu a notícia”, relatou um amigo de João Victor.





Além do universitário, outras duas pessoas foram mortas na festa, apenas uma delas era o alvo do executor. Uma das vítimas era uma mulher de 59 anos, que trabalhava no local como vendedora. E o alvo era Jeferson Brendo Pereira da Silva, de 25 anos. Além deles, outras três pesssoas ficaram feridas.





De acordo com testemunhas, antes do crime, o alvo dos criminosos chegou a ser retirado da festa, mas retornou momentos depois. Foi quando o local foi invadido pelos homens armados.





“Ele foi para essa festa com uma amiga dele e por volta das 17h aconteceu esse tiroteio. Tinha uma pessoa que era o alvo lá, que seria assassinada. Essa pessoa já tinha entrado dentro do evento, foi convidada para sair, depois retornou e chegaram quatro pessoas em um veículo e houve a questão desse tiroteio“, disse o amigo.





