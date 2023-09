Jovem é atingido por carro enquanto empinava moto em rodovia do Ceará

Um jovem motociclista foi atingido por um carro no momento em que realizava uma manobra perigosa em uma rodovia no município de Mauriti, no interior do Ceará. O acidente foi registrado por uma pessoa que acompanhava a ação realizada pelo jovem.





No vídeo divulgado nas próprias redes sociais do motociclista é possível ver o jovem empinando a moto, trafegando com o pneu dianteiro levantado. Em questão de segundos, após fazer uma manobra para a esquerda, o rapaz é atingido por um carro e cai na pista. No prosseguimento da gravação, o motociclista aparece com um sangramento na boca e aparentemente desorientado, enquanto é amparado por amigos que o acompanhavam.





Em uma mensagem publicada nas redes sociais do motociclista, uma pessoa escreveu que o acidente não aconteceu porque ele quis, “mas aconteceu e Deus estava com ele naquele momento e tirou ele da moto na hora exata”.





Na mesma rede social, o rapaz aparece com curativos e recebendo cuidados médicos. Não há informações sobre o motorista do veículo envolvido no acidente. Em diversas publicações, o jovem aparece em vídeos realizando manobras arriscadas em rodovias.





De acordo com o artigo 244, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), “conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda” é uma infração gravíssima, com multa no valor de R$293,47 e suspensão do direito de dirigir.





