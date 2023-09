Luísa Sonza altera letra de 'Chico' em show: 'É só um nome'

Luísa Sonza alterou a letra da faixa "Chico", que fazia referência ao seu ex-namorado, Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas. A cantora anunciou o fim do relacionamento com o influenciador no dia 20 de setembro, no programa "Mais Você", com Ana Maria Braga.



A música, parte do último disco da artista, "Escândalo Íntimo", foi a mais ouvida do Brasil no Spotify no início de setembro, e era uma homenagem ao então namorado.

No show da noite desta sexta-feira (29), em Porto Alegre, em vez do verso "Chico, se tu me quiseres", a cantora mudou para "Se acaso me quiseres". Antes de cantar a faixa na apresentação, ela conversou com o público e ensinou como seria a nova versão para que os presentes cantassem junto.

"Para parafrasear Chico Buarque, mais ainda, e cantar: 'Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres...'", disse ela para o público. "Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque, essa música é pro Chico Buarque e pra mim."

Durante a conversa, Ana Maria Braga contou que Luísa "desmanchou com Chico" e que havia escrito um texto sobre o término. "Gostaria que vocês escutassem", disse a apresentadora na ocasião. A cantora e Chico assumiram o relacionamento em julho deste ano.

"É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continue sendo normalizada. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe da dor que se sente, a dor que se acarreta e desencadeia o que eles chamam de erro pontual. Da autoestima, destruída, da dúvida, da insegurança que algo assim causa."

