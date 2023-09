Menina de 12 anos deixa bilhete para a mãe e foge para encontrar, no RJ, namorado que conheceu pela internet

Uma menina, de 12 anos, que mora em Santa Rita de Minas, no interior de mineiro, reapareceu, depois de ter fugido de casa, na última segunda-feira (11), para encontrar o "namorado virtual", de 17, no Rio de Janeiro.





A mãe da adolescente contou aos policiais que ela saiu de casa, depois do almoço, para ir à escola. Antes, passou na residência de uma amiga, também de 12 anos, que sabia da fuga, buscou roupas e foi em direção à BR-116.





Assim que chegou à margem da rodovia, um táxi já a esperava. Ela entrou no carro e foi embora. Já a amiga foi para a escola e não contou aos pais sobre a fuga da menina.





A mãe ainda disse aos militares que sentiu falta da filha depois das 17h30, horário em que ela retornava da escola. Ela foi até a casa da amiga da filha, que contou sobre a fuga da menina para o Rio de Janeiro. Ainda disse que havia um tempo que ela conversava com o adolescente, de 17 anos, que mora em Nova Friburgo.





Durante buscas no quarto da filha, a mulher encontrou um bilhete dentro do guarda-roupa, no qual a menina informava sobre a fuga dela. "Eu sei que o que eu fiz não é certo e nem tem volta, mas eu tive que ir. Te amo. Obrigada. Não manda ninguém atrás de mim. Se quiser saber de mim, vai no perfil do instagram. Vou ficar bem", disse a menina no bilhete.





A irmã da menina contou à polícia que achou as conversas dela com o adolescente em uma rede social. Para conseguir ir para o Rio de Janeiro, a jovem inventou uma história, que chegou a envolver a mãe do rapaz. Ela disse que a mãe dela havia morrido durante o parto, e que não tinha documentos, já que o pai tinha colocado fogo na casa.





Mas assim que a menina chegou à casa do namorado, a mãe do adolescente ficou sabendo da situação verdadeira da jovem, depois de ver publicações da família procurando por ela na internet. Com receio e comovida com o pedido de ajuda da família, a mulher trouxe a menina de volta para casa no dia seguinte e se apresentou para os familiares dela.





G1