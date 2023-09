Zé Vaqueiro publica foto do filho com síndrome rara e comemora evolução: ‘você está sendo forte e corajoso’

O cantor Zé Vaqueiro publicou, nesta quinta-feira (14), uma foto de Arthur, o filho mais novo que nasceu com uma síndrome rara, e comemorou a evolução que ele tem apresentado. O artista aproveitou a publicação também para agradecer as orações direcionadas ao filho.





“Deus sabe de todas as coisas e está no controle de tudo, meu filho amado, você está sendo forte e corajoso e Deus tem escutado nossas orações. Toda evolução dele por mais pequena que seja é motivo de muita alegria. Mais uma vez quero deixar meu agradecimento a todas as orações. A fé move montanhas”, declarou o artista.





Após o nascimento de Arthur, o cantor decidiu, inclusive, dar uma pausa na agenda de shows para focar na saúde da criança. Arthur, caçula de Zé Vaqueiro com a esposa Ingra Soares, nasceu no dia 24 de julho. O casal já é pai de Daniel, de 3 anos, e Nicole, de 13 anos.





Fonte: G1 CE