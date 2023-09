Corpo de Bombeiros Militar do Ceará recebe HOJE seu primeiro veículo especializado em combate a incêndio florestal

O primeiro caminhão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) especializado em combate a incêndio florestal será entregue nesta sexta-feira (15), às 15h, durante visita do governador em exercício do Ceará, Evandro Leitão, ao Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), em Fortaleza.



O investimento na viatura foi de R$ 1.567.567,56, fruto de emenda parlamentar do deputado federal Leônidas Cristino. Ela tem capacidade para 5 mil litros de água e foi projetada para terrenos “off road”, com ferramentas e equipamentos específicos para o combate a incêndio florestal.

A viatura é equipada com tubulação externa e aspersores que permitem pulverizar água na superfície da cabine e sobre os pneus, prevenindo que o calor ou as chamas danifiquem a viatura, bem como proporcionando melhores condições de proteção aos bombeiros. Possui também potente canhão de água instalado na parte frontal, que pode ser acionado remotamente de dentro da cabine do condutor.

Fonte: CBMCE