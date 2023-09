Uma mulher viralizou nesta quarta-feira (13/9) no interior do Amazonas, ao levar um grande susto enquanto tentava se refrescar com um simples picolé.





O marido de Ana Paula comprou um picolé de açaí para aliviar o calor, porém, eles não imaginavam que a sobremesa teria um recheio surpresa de rã. A descoberta do “recheio surpresa” só ocorreu quando o picolé estava quase no fim.