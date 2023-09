Polícia prende foragido da Justiça em shopping de Fortaleza

A Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), cumpriu um mandado de prisão definitiva contra Eder Tomazzini Miranda, de 37 anos, membro de um grupo criminoso envolvido com o tráfico de drogas no Rio Grande do Sul (RS). A captura foi anunciada, nesta segunda-feira (04), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





Eder Tomazzini Miranda estava foragido há dois anos e foi condenado a mais de 30 anos de prisão por vários crimes, incluindo o tráfico de drogas. Após trocas de informações com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), ele foi localizado e preso em um shopping no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza.





A prisão de Eder Tomazzini aguardará o processo legal e, eventualmente, sua transferência para cumprir sua sentença no Rio Grande do Sul. De acordo com a SSPDS, os detalhes da ação serão repassados ao longo do dia.





(CN7)