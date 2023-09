Brasil perdeu mais de 400 mil empresas no 1º semestre de 2023, aponta levantamento

De acordo com o levantamento, se trata de um saldo negativo entre empresas abertas e fechadas no Brasil, excluindo da conta os MEIs.





O fechamento de empresas, em relação a anos anteriores, tem sido mais frequente do que as aberturas desde o 4º trimestre de 2021.





De lá para cá, o saldo mostra que mais de 750 mil empresas foram eliminadas, de acordo com o levantamento.





Foram abertas nesse período 2,08 milhões de empresas enquanto 2,83 milhões foram fechadas.





Já na indústria, foram fechadas três vezes mais empresas do setor do que abriram no 2º trimestre deste ano.





No período, foram inauguradas 7.810 empresas industriais, mas 25.151 foram encerradas.





Além disso, a indústria vem com saldo negativo há mais tempo, desde o 3º trimestre de 2021.





Já o comércio passou a ter saldo negativo no 4º trimestre de 2021, enquanto os serviços só passaram para o campo negativo no 3º trimestre de 2022.





Em números absolutos, o comércio tem o pior desempenho. Foram fechadas 129.515 empresas no 2º trimestre de 2023, contra 61.685 aberturas.





Segundo a pesquisa, aproximadamente duas companhias fecharam para cada uma que abriu.





Os serviços fecharam 196.651 empresas e abriram outras 133.836 no 2º trimestre deste ano: 1,5 empresa fechou para cada uma que abriu.





