Sobralense faz apelo à ONG´S de Sobral para ajudar cachorro debilitado

São muitos os cachorros abandonados nas ruas de Sobral, situação que tem crescido a cada dia.

O Senhor Francisco José, residente á rua Francisco Anastácio Cavalcante, no bairro Padre Ibiapina faz um apelo em prol de cãozinho que vive na região, o morador fala que desde domingo, 03/09, tem acompanhado o estado do animal, que está bastante debilitado, se alimenta mal e sequer consegue ficar de pé.

Francisco falou ao Sistema Paraíso, pedindo que alguma ONG de proteção animal da cidade de Sobral possa prestar cuidados á saúde do cão. “Meu receio é que esse animalzinho indefeso venha a morrer”, falou.





Recentemente o Grupo Marlove, que é bastante conhecido na região e que cuida da causa animal, ressaltou a importância de cuidar dos animais, e que Sobral é uma cidade que tem bastante animais em situação de rua, alguns são abandonados doentes pelos donos.





Recentemente a reportagem do Sistema Paraíso, através do programa Chama a Paraíso, acompanhou de perto o drama de alguns filhotes de cachorro abandonados numa caixa nas proximidades do centro de convenções em Sobral, dos cinco filhos, dois morreram por falta de cuidados.





No Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998, de acordo com a Lei Federal 9.605/98. Em 2020, com a aprovação da Lei Federal 14.064/20, teve-se o aumento da pena de maus-tratos com reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda, quando se tratar de cão ou gato. Em caso de maus tratos, o responsável pela infração pagará multa de R$ 2.000, conforme Art. 29 do Decreto Federal 6514/08, que dispõe sobre o ato de praticar abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.





Por Nildo Nascimento