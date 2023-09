TRAGÉDIA: Acidente entre os municípios de Acaraú e Cruz deixa três pessoas do mesmo carro mortas

Todas as vítimas faziam parte de uma mesma Igreja Evangélica. O caso foi registrado neste domingo, 10.

Um acidente com dois carros, registrado entre os municípios cearenses de Acaraú e Cruz, deixou três pessoas mortas — dois homens e uma mulher — na noite deste sábado, 9. As vítimas, que eram integrantes de uma Igreja Evangélica, estavam no mesmo carro — um Gol de cor branca.





O motorista do outro veículo, uma Land Rover, foi preso em flagrante. Um outro automóvel também se envolveu no acidente — todos os seus passageiros sofreram ferimentos leves.





Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados ao local do acidente — a área já conta com a presença da Polícia Militar. A Perícia Forense de Itapipoca se dirigiu ao perímetro a fim de que os corpos pudessem ser recolhidos.





Populares disseram que a colisão se deu após uma tentativa de ultrapassagem perigosa. Após ser preso, o motorista da Land Rover foi encaminhado à Delegacia de Granja.





