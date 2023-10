Arrependimento: “O Brasil não está indo bem”, diz Carlinhos Maia sobre o governo Lula

Nesta semana, o influenciador Carlinhos Maia utilizou suas plataformas de mídia social para criticar o atual governo, o qual ele havia apoiado durante as eleições presidenciais de 2022.





“O país não está indo bem, estamos vendo que as coisas não estão bem”, declarou o influenciador, acrescentando: “Manaus está pedindo ajuda há um bom tempo, as revoluções na internet… Não é porque eu apoio alguém que vou fechar os olhos e não cobrar, pelo contrário, é aí que devemos cobrar.”





Ele ressaltou a importância de responsabilizar aqueles que receberam seu apoio, observando que muitas vezes se cobra mais de quem se apoia do que daqueles que não têm seu apoio: “Os políticos que não apoiamos, criticamos muito, fazemos um grande alvoroço.”





Carlinhos Maia também instou outros famosos que apoiaram o presidente Lula nas eleições a se posicionarem e a exigirem melhorias para o país, da mesma forma que se manifestaram antes de sua eleição.





“O país não está bem, a população está muito insatisfeita. Não vou me aprofundar em questões políticas, mas quero ver os famosos… estou vendo todos muito calados, todos ricos e maravilhosos, certo? Então, por que ficar em silêncio? E outra coisa que tenho observado é, onde está a galera? Todos fizeram campanha, todos se mobilizaram, brigaram… Manaus está em crise… Onde estão os famosos? Os politicamente engajados, os privilegiados? Eu acho que agora é o momento de pressionar o governo, especialmente nós que demos apoio. Devemos ser os primeiros a cobrar, questionar.”





No encerramento, Carlinhos Maia desmentiu qualquer envolvimento com a Lei Rouanet e assegurou que não tem ligações com nenhum político. Ele enfatizou sua independência, afirmando que, da mesma forma que apoiou, também pode retirar seu apoio se o desempenho político não atender às expectativas.





“Portanto, só para esclarecer, eu, Carlinhos, não tenho nada a ver com a Lei Rouanet, não recebo um centavo de nenhum político, espero nunca receber. Mas é isso, estou ansioso para ver as ações. E mais uma coisa, vocês estão me confundindo com político. Assim como eu apoiei, posso retirar meu apoio. Não tenho compromissos com políticos!”





Fonte: Hora Brasil