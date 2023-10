Atleta sobralense é destaque no Circuito Caririense de Beach Tennis

A sobralense Luana Lima segue brilhando no beach tennis do Cariri. Neste final de semana foram dois pódios na 5ª etapa do Circuito Caririense de Beach Tennis, disputado na Aloha Beach Tennis, em Juazeiro do Norte. Jogando com a piauiense de Picos, Viviane Moura, Luana ficou em primeiro lugar na categoria Feminina C, e com Karina Ferraz, de Iguatu, veio o vice campeonato na categoria Feminina Open.

Morando em Juazeiro a cerca de dois anos, Luana é instrutora de beach tennis na Arena Summer, com certificação verde da CBT. É jogadora categoria C no Circuito Caririense, e em breve deve começar a jogar também o Circuito Cearense. Em Sobral é cria do Beach Club e membro do Team Cartaxo.





Fonte: Sobral em Revista