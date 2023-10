Blogueira que defendeu legalização da m@conha é ex3cutada em Terezina (PI)

A influenciadora digital Samya Silva, conhecida como Samynha Silva, foi tragicamente executada com cinco tiros na Avenida João XXIII, bairro São João, zona leste de Teresina, na tarde de domingo (1º). Imagens divulgadas pelo portal GP1 mostram a blogueira fazendo um gesto com a mão direita, relacionado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), enquanto dança em um salão de beleza, acompanhada de amigas e consumindo bebidas alcoólicas.





Testemunhas relataram que Silva e duas amigas estavam sendo observadas por suspeitos no Eldorado Country Club, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Silvana Vieira, representante da Guarda Civil Municipal de Teresina, disse que a equipe foi alertada sobre indivíduos em atitude suspeita observando o trio. “As três desceram de suas motos nas proximidades da Toca do Bode e João XXIII. Separaram-se, e foi quando um dos criminosos atingiu Samya”, detalhou Vieira.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar, a morte da influenciadora foi confirmada. A área foi isolada pela polícia, e o Instituto Médico Legal (IML) esteve presente para os procedimentos necessários. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações.





Samya, que contava com mais de 40 mil seguidores nas redes sociais e frequentemente se encontrava em meio a polêmicas, deixou um filho. A comunidade virtual expressou seu luto e clama por justiça pela sua morte.