Dois helicópteros da polícia são atingidos por tiros em ação no RJ

Policiais tentam prender os principais chefes da facção criminosa Comando Vermelho.

Dois helicópteros das forças policiais do Rio de Janeiro foram atingidos por tiros, na manhã desta segunda-feira (9), em uma operação conjunta para tentar prender os principais chefes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A ação policial é uma resposta à morte de três médicos na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, na semana passada.





Na hora dos disparos, as duas aeronaves atingidas sobrevoavam a Vila Cruzeiro, na Zona Norte do Rio. Por causa dos tiros, os helicópteros precisaram retornar ao solo. Nenhum agente ficou ferido. A ofensiva policial mobiliza cerca de mil homens das forças de segurança do Rio de Janeiro.





Os agentes saíram nesta segunda para cumprir pelo menos 100 mandados de prisão. Entre os alvos estão Wilton Carlos Rabelho Quintanilha, o Abelha; e Edgar Alves de Andrade, o Doca. Até por volta de 9h desta segunda, quatro pessoas haviam sido presas na Maré, na Zona Norte do Rio.





Além da Maré, os agentes também foram para a Penha, na Zona Norte da capital, e para a Cidade de Deus, na Zona Oeste, todas áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Moradores relataram intensos tiroteios ainda no fim da madrugada.





A Secretaria Municipal de Educação informou que 58 escolas foram impactadas, afetando 21 mil alunos.





Essa não foi a primeira vez que um helicóptero da polícia foi atingido no Rio de Janeiro. Traficantes derrubaram um helicóptero da PM durante uma operação no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, em outubro de 2009. Atingido por tiros, a aeronave caiu no campo da Vila Olímpica do Sampaio. Três agentes morreram e outros três ficaram feridos.





(Pleno News)