Embaixada italiana lamenta morte de Capitão-tenente em acidente de moto na Capital

Militar era parte da tripulação do Amerigo Vespucci.

A embaixada da Itália lamentou pelas redes sociais a morte do Capitão-tenente Daniele Marino, 28, que morreu neste sábado (7), em um acidente de moto no município de Caucaia, na Grande Fortaleza. Daniele, era o médico de bordo do veleiro italiano Amerigo Vespucci, considerado o navio mais bonito do mundo e atualmente ancorado no Porto do Mucuripe.





“A Embaixada da Itália e a rede consular italiana no Brasil compartilham as dolorosas condolências da família e da tripulação do navio Amerigo Vespucci pelo falecimento do Capitão-Tenente Daniele Marino, que morreu ontem em Fortaleza em razão de um trágico acidente de trânsito“, disse o órgão diplomático.





A morto do marinheiro, também foi lamentada pelo ministro da Defesa Italiana, Guido Crosetto, que expressou profundas condolências à família e amigos.