Dois homens são presos suspeitos do bárbaro homicídio ocorrido na localidade de Mumbaba, em Massapê

Uma ação conjunta, envolvendo a Coordenadoria de Inteligência da SSPDS (COIN), o Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) da Delegacia Regional de Sobral (PCCE), com apoio operacional do COTAM (PMCE), resultou na bem-sucedida prisão em flagrante de dois indivíduos suspeitos de homicídio qualificado ocorrido na cidade de Massapê, por volta das 4h deste domingo (8). ( No terrível crime, a vítima teve seu corpo incendiado pelos criminosos.)





Em uma ação ágil que levou menos de sete horas após o crime, as forças de segurança identificaram e prenderam em flagrante delito OSCAR VIRGÍLIO CASTRO DE SOUSA, natural de Aracaju e morador do bairro Alto do Cristo, e CARLOS VICTOR SANTOS FERREIRA, natural de Viçosa do Ceará, residente em Sobral.





O crime hediondo chocou toda a população da região norte, gerando apreensão e consternação na comunidade.





A rápida resposta das autoridades demonstra o comprometimento das forças de segurança com a resolução de casos de extrema gravidade. Os dois suspeitos estão agora sob custódia, aguardando a devida investigação e julgamento, a fim de que a justiça seja feita em relação ao terrível ato que chocou a região.





Com informações de Sobral Online

Foto: F. News