EM CAMOCIM: ALERTA! CRIMINOSOS ESTÃO UTILIZANDO O NOME DO "SUCATÃO DO RICARDO" PARA APLICAR GOLPES

Golpistas estão utilizando o nome da sucata "Sucatão do Ricardo", localizada em Camocim, para aplicar golpes, ou seja, os golpistas anunciam vendas de peças no Facebook ou Instagram, e na divulgação solicitam um valor antecipado para reservar o produto. As vítimas pagam o sinal antecipado e quando chegam ao estabelecimento comercial, verificam que caíram em um golpe.





Vale ressaltar que, o proprietário (RICARDO) divulga seus produtos através do facebook, mas só negocia com clientes através do WHATSAPP (88) 9 8817.8887.





DETALHE

O proprietário do "Sucatão do Ricardo" alerta que só negocia através do seguinte WHATSAPP (88) 9 8817.8887. Não caia mais em golpes.