Homem esfaqueia ex-companheira e se finge de morto para não ser preso, diz polícia

Segundo relatos dos policiais militares, o autor estava deitado ao lado da mulher ensaguentada. Mulher está internada na UTI em estado grave.





Wilton Cunha da Silva foi preso suspeito de esfaquear a ex-companheira, de 41 anos, durante uma briga em Goiânia. Segundo relatos dos policiais militares, o autor estava deitado ao lado da mulher ensaguentada e fingiu estar morto para não ser detido.





O g1 pediu um posicionamento à defesa do suspeito, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. A Justiça manteve a prisão dele após uma audiência de custódia nesta segunda-feira (30).





O caso aconteceu na noite do último domingo (29) e a mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Segundo a PM, o Serviço Médico de Resgate constatou que o autor não estava morto.





Em nota, o Hugol informou que a paciente está internada na UTI da unidade, possui estado geral grave e respira com ajuda de aparelhos.





Ao g1, os bombeiros explicaram que a mulher teve foi atingida no tórax e no braço direito.





A Defensoria Pública do Estado de Goiás realizou a audiência de custódia do acusado, na tarde desta segunda-feira (30), garantindo-lhe acesso integral e gratuito à justiça. No entanto, não comentará sobre o caso.





(G1)