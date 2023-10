Idoso é baleado após agredir delegada

Um homem de 61 anos foi atingido por um tiro na barriga após agredir uma delegada de 44 anos, neste sábado (7) em Pontes e Lacerda (a 483 km de Cuiabá). O agressão ocorreu quando o indivíduo tentava arrombar a carroceria de uma viatura descaracterizada. A delegada agiu em legítima defesa para se proteger.





O confronto, registrado em vídeo, revela o momento em que o homem tentava abrir a capa da carroceria de uma caminhonete preta, que na verdade era uma viatura disfarçada. A delegada, ao perceber a ação suspeita, se aproximou e gestualmente ordenou que o indivíduo se afastasse do veículo.





Diante da recusa do homem, ele começou a bater no veículo e avançou em direção à delegada, que estava armada. Segundo o registro da Polícia Civil, o agressor tentou tomar a arma da agente, resultando em uma luta corporal que culminou com ambos no chão.





Durante o tumulto, o homem teria dado socos e puxado o cabelo da delegada. Em um momento crítico, a delegada efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o agressor, que caiu sobre ela.





Pessoas que testemunharam a cena imobilizaram o homem e imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito foi encaminhado para o Hospital Vale do Guaporé. De acordo com o boletim médico, ele encontra-se em quadro estável.





A delegada, por sua vez, sofreu lesões na perna e no pé esquerdo, nas costas e na região do peitoral, além de um corte no supercílio esquerdo. Ela também foi levada ao hospital para receber atendimento médico.





O caso é investigado.





(Folha do Estado)