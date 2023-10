“Me indiciaram sem me convocar”, critica Bolsonaro sobre relatório da CPMI de 8/1

Nesta quarta-feira (18), após comparecer à Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não houve imparcialidade no relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou, por 5 meses, os atos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. O relatório de Eliziane Gama (PSD-MA) pede o indiciamento dele e outras 60 pessoas, entre essas generais do Exército e ex-ministros de seu governo.





“Completamente parcial, a funcionária de Flávio Dino recebeu, com toda certeza, aquilo já pronto, e entregou. Um absurdo. Por que não me convocaram? Me indiciam sem me convocar. Eu iria lá, sem problema nenhum”, criticou Bolsonaro.





O relatório final da CPMI dos atos de 8 de janeiro foi apresentado na terça-feira (17/10). Além de Bolsonaro, entre os indiciados estão o ex-ajudante de ordens Mauro Cid e os ex-ministros Braga Netto e Augusto Heleno.





Esse documento aponta os nomes dos que seriam responsáveis direta ou indiretamente pelos atos de 8 de janeiro, quando vândalos invadiram e destruíram as sedes dos Três Poderes em Brasília.





Fonte: Folha do Estado