Brasileiros ficam de fora da 6ª lista para deixar a Faixa de Gaza

Ainda não será nesta quarta-feira (8) que os brasileiros que estão na Faixa de Gaza poderão deixar o enclave pela fronteira com o Egito. Na nova lista divulgada pelas autoridades locais, 601 pessoas de seis países diferentes foram autorizadas a deixar Gaza, a maioria deles da Ucrânia.





Na última sexta (3), o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, havia afirmado que o chanceler de Israel garantiu que os brasileiros seriam autorizados a sair da Faixa de Gaza até esta quarta, o que acabou não se concretizando. No entanto, o grupo de brasileiros que está em Gaza recebeu uma mensagem da embaixada afirmando que a saída deve acontecer nesta quinta (9).





Os civis que foram liberados a deixar Gaza nesta quarta possuem nacionalidade nos seguintes países: Ucrânia, com 228 pessoas; Filipinas, com 107; Estados Unidos, com 100; Alemanha, com 75; Romênia, com 51; e Canadá, com 40.





Quando forem autorizados a deixar o enclave, os brasileiros seguirão para o Egito, onde devem embarcar em um avião da Força Aérea Brasileira com destino ao Brasil.





Via portal Pleno News