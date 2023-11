Casal é assassinado dentro de casa e bebê é atingido por tiro no Ceará

Um casal foi assassinado a tiros, e um bebê foi baleado de raspão durante um tiroteio na cidade de Baturité, na noite de sábado (4). Conforme testemunhas, quatro criminosos chegaram à residência das vítimas em duas motocicletas, invadiram o local e dispararam várias vezes.





Os dois foram atingidos por vários tiros cada e morreram no local. O bebê, de três meses, foi atendido inicialmente por profissionais do Samu; ele foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento de Baturité e em seguida levado para o Hospital Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza.





Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da criança. Conforme testemunhas, os criminosos foram vistos momentos antes do crime por pessoas que jogavam futebol em um campo próximo. As pessoas próximas ouviram vários disparos e, em seguida, viram a fuga dos criminosos.





A Secretaria da Segurança Pública não informou se suspeitos do crime foram presos. Policiais afirmaram que as buscas pelos criminosos começaram logo após as informações sobre o crime.





G1