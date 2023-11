Luana Andrade, assistente de palco do SBT, morre aos 29 anos

Luana Andrade, uma das assistentes de palco do programa Domingo Legal do SBT, morreu aos 29 anos. A notícia do seu falecimento foi anunciada por uma amiga da influenciadora digital e empresária na manhã desta terça-feira (7), e a causa da morte ainda não foi divulgada.





“E dois anos se passaram. Tantos momentos maravilhosos juntos! Tenho muito orgulho de tudo que construímos até aqui, é só o começo de uma vida inteira ao seu lado! Obrigado por me apoiar e incentivar todos os dias, além de namorada, é minha parceira e melhor amiga! Nosso relacionamento é massa! Te amo”, disse ele.





Luana Andrade, que era natural de São Paulo, era formada em Publicidade e Propaganda, começou a carreira como modelo em 2018, e participou da 6ª temporada do Power Couple Brasil, reality show da Record, em 2022, com o namorado.





Via Gazeta Brasil