PADRE NA CADEIA por suspeita de desviar R$ 140 milhões de entidade filantrópica, na PB

O padre Egídio de Carvalho Neto, ex-diretor do Hospital Padre Zé em João Pessoa, foi preso suspeito de desviar cerca de R$ 140 milhões da instituição, parte dos quais foi usado na compra de imóveis de luxo. Duas ex-diretoras também foram detidas. A decisão de prisão foi tomada pelo desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça da Paraíba, visando à manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. A investigação do Gaeco aponta que os desvios comprometeram programas sociais, prejudicando o atendimento a populações carentes. A Arquidiocese colabora com as investigações e informa sobre um processo Canônico em andamento desde setembro.

