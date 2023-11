Sobral recebe o Workshop "Empreender é viver no futuro hoje"

No próximo dia 14/11, a Comunidade de Startups Acaraú Valley e o SEBRAE promoverão o Workshop "Empreender é viver no futuro hoje". O evento ocorrerá no auditório da ICETEL, a partir das 18h, e tem como objetivo reunir empresários, gestores e estudantes das Instituições de Ensino Superior de Sobral para discutir questões relacionadas aos desafios e oportunidades do mundo empreendedor.





A programação é gratuita, aberta ao público e contará com palestras dos empreendedores Rômulo Ferrer, Ely Bezerra e Mário Macêdo, que compartilharão experiências sobre suas trajetórias e as novidades relacionadas ao mercado. Segundo o coordenador do curso de Administração do UNINTA EAD, Prof. Me Amaury Portugal, o workshop proporcionará novas oportunidades de networking e aprendizado aos participantes. "O encontro é focado no intercâmbio profissional e também é uma excelente oportunidade de captação de conhecimento específico, de reencontros e confraternização entre as pessoas que fazem parte da classe de empreendedores", destacou.





O evento conta com o apoio da ICETEL, Instituto Federal do Ceará (IFCE), Universidade Federal do Ceará (UFC), Centro Universitário Inta (UNINTA), Faculdade Luciano Feijão (FLF) e Faculdade 5 de Julho (F5) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Sobral, que reconhecem a importância de estimular o espírito empreendedor na região.





Para se inscrever, é necessário acessar o site:









Serviço





Evento: Workshop "Empreender é viver no futuro hoje".

Dia: 14/11 - 18h

Local: Auditório da ICETEL

Entrada: Aberto ao público / Gratuita

Contato: 88 9797-1122