Vojvoda diz que Fortaleza vive um mau momento: “Essa é a realidade”

O Fortaleza não vence há seis jogos no Brasileiro, com cinco derrotas e um empate. Se somar o 1 a 1 contra a LDU de Quito na final da Copa Sul-Americana, são sete jogos sem triunfo, a pior sequência em 2023. Para o técnico Juan Pablo Vojvoda é preciso encarar a realidade.





“Não é um bom momento, essa é a realidade. Temos que recuperar a concentração que não tivemos, hoje faltou no primeiro tempo. É simples, temos seis jogos, e precisamos estar unidos. Não vou fazer contas, vou pensar apenas no próximo jogo, contra o Cruzeiro”, disse Vojvoda após a derrota de 2 a 1 para o Cuiabá, neste domingo (12), na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, pela 34ª rodada da Série A.





O Fortaleza parou nos 43 pontos, na 12ª colocação, distante agora 14 pontos do G6, grupo de seis times que irá à Copa Libertadores em 2024, e objetivo do time no Brasileiro. E está só a seis pontos da zona do rebaixamento, mas com dois jogos a menos.





O Fortaleza tem dois jogos a menos na tabela, ambos na Arena Castelão, na capital cearense. O primeiro será contra o Cruzeiro no próximo sábado (18), pela 30ª rodada, às 18h30 (de Brasília). Depois o rival será o Botafogo, no dia 23 de novembro, às 19h (de Brasília), pela 29ª rodada





