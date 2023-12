400 policiais da PRE farão operação de fiscalização nas estradas do Ceará no fim de ano

Nesta sexta-feira (29), policiais rodoviários estaduais e federais começam uma operação para intensificar a fiscalização nas estradas, neste final de ano. A ação se estenderá até às 18h do dia primeiro de janeiro, nas CEs e BRs que cortam o Ceará.





A Polícia Militar vai atuar por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), com 416 agentes de forma extra, 35 viaturas, 65 motos e nove guinchos. As equipes vão estar espalhadas por 26 postos fixos nas rodovias da capital, Região Metropolitana de Fortaleza e interior do Ceará.





Conforme informação da Revista Central, o objetivo é reforçar o policiamento nas rodovias cearenses para garantir a segurança durante as festas de fim de ano. A atuação em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve início nesta sexta-feira (29), com equipes intensificando a fiscalização desde a meia-noite.





A PRF realizará ações para combater a embriaguez ao volante e conscientizar os motoristas sobre os perigos da combinação de álcool e direção. Além disso, os policiais fiscalizarão as condições dos veículos e o uso adequado de equipamentos obrigatórios, como cinto de segurança, capacete e dispositivo de retenção de crianças.





