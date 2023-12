Prefeito Ivo Gomes e Elmano de Freitas entregam novo conjunto habitacional em Sobral

O Governo do Estado do Ceará, por intermédio da Secretaria das Cidades, concretiza hoje a entrega do aguardado Conjunto Habitacional Padre Palhano Village, em Sobral.



O evento, marcado para esta sexta-feira (29) às 16h30min, contemplará 57 novas residências destinadas a famílias de baixa renda da cidade.

As unidades habitacionais, estrategicamente planejadas, dispõem de sala, cozinha, quarto, banheiro e quintal, proporcionando condições dignas de moradia. Além disso, contam com iluminação em LED e infraestrutura completa para saneamento básico, visando atender às necessidades essenciais das famílias beneficiadas.

O projeto, fruto de uma colaboração efetiva entre o Estado do Ceará e a Prefeitura de Sobral, almeja a realocação de famílias que enfrentam situações de risco em suas habitações ou residem em moradias de taipa, promovendo assim a inclusão social por meio de novas casas populares.

