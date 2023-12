Ação integrada resulta na prisão no Piauí de mandante da morte do policial civil em Granja (CE)

Uma ofensiva integrada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Civil do Estado do Piauí (PCPI) resultou, na noite dessa terça-feira (26), no cumprimento de um mandado de prisão pelo crime de homicídio em desfavor de Adeilson do Amaral de Sousa, conhecido como “Kiko”, de 35 anos. Ele é apontado como chefe de um grupo criminoso e mandante da morte do inspetor da PCCE, Glicelio Felix de Almeida, de 41 anos, registrada no último dia 17 de dezembro, no município de Granja – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Ceará.





Após um trabalho de inteligência do Departamento de Inteligência Policial (DIP) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a PCCE localizou o foragido em Teresina, no Estado do Piauí. Antes de ser encontrado, equipes do Núcleo Operacional do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) localizaram primeiro a companheira do alvo, uma mulher de 23 anos, enquanto realizava compras em um estabelecimento comercial.





Após diligências, os policiais civis chegaram até o homem que foi preso em um flat no bairro Pirajá. Diante disso, equipes do DHPP da PCCE, da Diretoria de Inteligência (DIPC) e da Superintendências de Operações Integradas (SOI) da PCPI e da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Piauí deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do alvo. Ainda de acordo com levantamentos policiais, Adeilson tem uma extensa ficha criminal por crimes de homicídio, tráfico de drogas e integrar organização criminosa.





Após a morte do policial civil, no Ceará, o suspeito havia entrado para a Lista dos Mais Procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). Com o alvo foram apreendidos uma pistola nove milímetros, diversas munições, seis celulares, uma quantia em dinheiro e outros objetos.









Caso elucidado





Ainda conforme apuração, o homem também é investigado como mandante do homicídio de Haroldo Ximenes Júnior, de 53 anos, morto em Granja, no dia 31 de outubro. Com a prisão do alvo, a investigação do caso do servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) foi encerrada.





Na última sexta-feira (22), a PCCE cumpriu ainda dois mandados de prisão preventiva em desfavor de dois homens suspeitos de envolvimento no crime. Segundo informações policiais, os alvos identificados como Francisco Issac da Silva Oliveira, de 20 anos, e Luiz Carlos de Souza, são apontados como os executores. Os homens haviam sido presos em flagrante em posse de armas de fogo, munições, drogas, dinheiro e por integrar um grupo criminoso, no dia 19 de dezembro, em Parnaíba, no Piauí. As capturas ocorreram em uma ação da Polícia Civil do Ceará no estado vizinho.





Outras prisões no Piauí





Uma ação do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), da 11ª Delegacia do DHPP e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da PCCE resultou, no dia 19 de dezembro, nas prisões em flagrante de cinco pessoas, partícipes de um mesmo grupo criminoso do qual Adeilson é apontado como chefe e mandante da morte de um policial civil. Os alvos, identificados após os desdobramentos de ações coordenadas na região Norte do estado, foram capturados no município de Parnaíba, no Piauí. Armas de grosso calibre, munições, drogas e dinheiro foram apreendidos pelos investigadores cearenses.





Os cinco suspeitos estão envolvidos de forma indireta na morte do inspetor, entre eles Francisco Issac e Luiz Carlos. Os alvos são do Ceará, mas se encontravam em outro estado. Os homens fazem parte do mesmo grupo criminoso do qual os adolescentes e Adeilson pertencem. Na delegacia, os indivíduos foram autuados em flagrante pelo crime de porte e posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa.





Apreensões no Ceará





No dia 18 de dezembro, equipes do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte), do DHPP, da Core e do Comando Tático Rural (Cotar) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreenderam dois adolescentes, com ligação direta na morte do policial. Na ocasião, um homem apontado como executor do homicídio, também foi identificado e morreu após confronto com os policiais no momento da abordagem. A arma do policial civil, que foi subtraída pelos indivíduos, foi apreendida.





(Polícia Civil)