Carrefour anuncia fechamento de lojas hipermercado na Bahia e em outras regiões do Brasil

O Carrefour, uma das maiores redes de super e hipermercados do Brasil, anunciou o encerramento de suas lojas na Bahia, uma decisão comunicada internamente após uma reunião com gerentes realizada na avenida Antônio Carlos Magalhães, em Salvador. A previsão é que o fechamento ocorra no dia 31 de janeiro de 2024. As lojas situadas na avenida ACM, na Avenida Reitor Miguel Calmon e no bairro de São Cristóvão, em Salvador, que empregam mais de 600 funcionários, serão afetadas. A empresa não forneceu detalhes sobre os motivos para o término das operações, mas indicou que as lojas Sam’s Club continuarão em funcionamento.





Além disso, o Carrefour também confirmou o fechamento de sua unidade em Vitória da Conquista, inaugurada em 2022. A assessoria da rede esclareceu que essa medida é resultado de uma “decisão estratégica após profunda análise”, concluindo que outras unidades do grupo na cidade já atendem às necessidades dos consumidores locais. “Informamos que o encerramento das atividades do hipermercado de Vitória da Conquista foi uma decisão estratégica tomada após profunda análise, na qual foi identificado que as outras unidades do Grupo existentes na cidade suprem a necessidade dos consumidores locais. Reafirmamos o compromisso da rede com o Estado da Bahia, uma praça de extrema importância para nossos negócios, e que conta com mais de 40 lojas de diferentes formatos de Varejo, Cash&Carry e Clube de Compras”.





Esta onda de fechamentos não se limita à Bahia, pois a empresa também anunciou o encerramento de operações de lojas em outras regiões do Brasil, incluindo Ceará, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte. Até o momento, a rede Carrefour não se pronunciou oficialmente sobre esses fechamentos adicionais.





