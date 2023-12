Bebê de 1 ano morre após ser esquecido dentro de carro do pai

Na tarde desta quinta-feira (21), um bebê de apenas de 1 ano e quatro meses morreu após ser esquecido dentro do carro do pai, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo.Segundo a Polícia Militar, a criança teria ficado entre as 13h e 16h dentro do veículo. Uma mulher que passava perto do veículo encontrou a criança, abandonada, e procurou ajuda.



Conforme informação do G1, quando os policiais chegaram ao local, aproximadamente às 16h, a criança estava desacordada. O pai da criança compareceu e informou que havia estacionado o carro em uma vaga na Avenida Vitória por volta das 13h. Ele trabalha em uma empresa próxima ao local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, em desespero, o pai conduziu o bebê para um hospital particular na cidade, onde o óbito foi confirmado.

De acordo com a Polícia Civil, o pai da criança foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos. A ocorrência segue em andamento.

Em comunicado, a Polícia Civil esclareceu que "a Polícia Científica foi acionada na noite desta quinta-feira (21), por volta das 18h12, para recolhimento de um corpo no Hospital Unimed, no bairro Colina, em Linhares".

Conforme informações fornecidas pelo hospital, "a vítima teria sido levada à unidade após ser esquecida pelo pai dentro do carro. O corpo da vítima, um bebê de um ano e quatro meses, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde será submetido a necropsia e, posteriormente, liberado para os familiares".

A Voz de Santa Quiteria