Cearense Felipe Amorim é o 2º cantor mais ouvido no Spotify Brasil em 2023

O cantor cearense Felipe Amorim foi o 2º artista brasileiro mais ouvido no Spotify Brasil em 2023, sendo o mais escutado em seis estados do país, conforme o ranking divulgado pela plataforma nesta segunda-feira (11). O artista, natural de Fortaleza, ficou atrás apenas da cantora Ana Castela, a mais ouvida no Spotify no Brasil neste ano, liderando em oito estados.



Felipe Amorim foi o mais ouvido em: Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte. A canção mais executada dele foi "Love Gostosinho - Ao Vivo", em parceria com o conterrâneo Nattan. Atualmente ele tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Com carreira solo iniciada em 2020, Felipe Amorim ficou conhecido pela mistura de vários gêneros, como forró e funk. Em 2021, o cearense ganhou popularidade com as músicas "Sem Sentimento" e "Putariazinha". Em 2022, "No Ouvidinho" foi uma das canções mais executadas no Brasil.

Antes de estourar no cenário musical como intérprete, o cantor teve músicas gravadas por vários artistas, como Xand Avião, Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Zé Neto & Cristiano e Os Barões da Pisadinha.

Em relação ao ranking dos mais ouvidos no Spotfy no Ceará, os artistas mais escutados foram: Felipe Amorim

Nattan

Taylor Swift

Wesley Safadão

Marília Mendonça As músicas mais ouvidas no Estado: "Tengo", por Juliette

"Love Gostosinho - Ao Vivo", por Felipe Amorim e Nattan

"Leão", por Marília Mendonça

"Coração de Gelo", por WIU

"Tá OK", por Dennis e MC Kevin o Chris G1