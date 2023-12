Dois suspeitos são presos por matar cachorro a facadas no interior do Ceará

Dois homens foram presos em flagrante na última quinta-feira (21) no município de Russas, no interior do Ceará, por suspeita de matar um cachorro a facadas. O crime ocorreu na quarta-feira (20) no bairro Várzea Alegre.



Os policiais civis da Delegacia Regional de Russas prenderam os dois após serem acionados pela Secretaria da Proteção Animal do Ceará (Sepa). Eles devem responder pelo crime de maus-tratos contra animais.

Conforme a Polícia Civil, o animal foi morto pelos dois suspeitos com várias facadas dentro da casa do próprio tutor. O tutor do animal chegou a ser levado à delegacia para prestar depoimento, porém, não há informações sobre a motivação do crime.

Após a prisão, a Perícia Forense também esteve no local do crime para coletar mais informações acerca da ocorrência.

Pela legislação brasileira, o crime de maus-tratos contra animais pode ser punido com pena de até cinco anos de prisão, multa e proibição de manter a guarda animal.

G1 Ceará