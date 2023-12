Foragido do Piauí é preso com arma de fogo durante buscas por Adeílson do Amaral em Araioses-MA

A Polícia Civil do Ceará está em solo maranhense dando continuidade as diligências com o intuito de capturar Adeilson do Amaral de Sousa, de vulgos 'Tio', 'Kiko' e/ou 'Capote', que atualmente é o homem mais procurados nos estados do Piauí e Ceará, apontado como o mandante de diversos assassinatos, incluindo o de um policial cearense, além de ser um dos conselheiros da alta cúpula da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação no litoral dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão.





Durante as buscas realizadas na manhã deste domingo (24/12), os policiais efetuaram a prisão de Diego Maradona Santos Barros, de 34 anos, que se encontrava homiziado na localidade Baixão das Porteiras, zona da cidade de Araioses, no Maranhão. O acusado era foragido da justiça do Piauí e no momento da abordagem estava em posse de uma arma de fogo municiada.





Diego Maradona é pertencente ao mesmo grupo liderado por Adeilson do Amaral. Em seu desfavor constava um mandado de prisão preventiva, expedido pela 2ª Vara Criminal de Parnaíba-PI, em que lhe imputa os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico de entorpecentes, financiamento do tráfico de drogas e por compor organização criminosa.





O investigado foi encaminhado para a unidade policial do município de Araioses (MA), onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva e autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.





A ação está sendo coordenada pela Polícia Civil do do Ceará (PC-CE), por meio da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core/PCCE), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP/PCCE). Além disso, os policiais civis contaram com o apoio das Forças de Segurança do Maranhão.

Adeilson do Amaral passou a integrar a lista dos mais procurados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE) após as investigações o apontarem como o mandante do assassinato do inspetor Glicério Felix de Almeida, de 41 anos, executado a tiros na noite do último domingo (17/12), em uma praça no bairro Boca do Acre, na cidade de Granja, no interior do Ceará. Horas após o crime, dois adolescentes foram apreendidos, e um adulto suspeito de envolvimento na ação foi morto em confronto com militares do Comando Tático Rural (Cotar).





