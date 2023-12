GRANJA-CE: POLÍCIAL CIVIL É ASSASSINADO A BALA NO BAIRRO BOCA DO ACRE

Lamentavelmente, a polícia registrou um homicídio a bala na cidade de Granja. O crime aconteceu por volta das 20h50 deste domingo, 17, no bairro Boca do Acre. Infelizmente, a vítima foi um Inspetor da Polícia Civil do Estado do Ceará, residente na cidade de Fortaleza, identificado como Glicélio Félix de Almeida, 41 anos, lotado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





As primeiras informações dão conta que o policial estava de folga e sentado em uma praça, falando ao celular quando um indivíduo se aproximou, conversou um pouco com ele e de repente efetuou vários disparos contra o policial. Na fuga, o bandido levou uma pistola Sig Sauer do agente. O crime assemelha-se a um crime de latrocínio, pois sua arma foi levada. Equipes policiais estão em diligência a procura dos assassinos. Granja registra 14 homicídios em 2023.





Com informações de Camocim Polícia 24h