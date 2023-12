Homem com braço engessado é preso furtando fios no Ceará

Na madrugada desta quinta-feira (14), um homem com o braço engessado foi preso após ser flagrado pelo videomonitoramento da Secretaria da Segurança furtando fios de um poste de energia em um cruzamento no Centro de Fortaleza.





Conforme informação do G1 Ceará, no momento do flagrante, os operadores de câmeras de segurança observaram o suspeito utilizando o gesso como suporte para puxar e cortar a fiação com uma faca.





Com conhecimento da localização do suspeito, os operadores comunicaram uma equipe da Polícia Militar, que conseguiu deter o homem de 23 anos; ele estava em posse da faca utilizada no crime e pedaços de fios cortados.





O suspeito foi conduzido ao 34º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto. Ele possui registros anteriores por outros delitos, incluindo furto, crime de trânsito e crime contra a incolumidade pública, que ocorre quando se coloca a segurança pública em risco.





