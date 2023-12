Madrasta é presa após confessar ter introduzido frasco de perfume no ânus do enteado de 1 ano como forma de castigo

Nesta quinta-feira (14), a madrasta de um menino de 1 ano e sete meses foi presa após confessar que, como forma de castigo, introduziu um frasco de perfume no ânus da criança.





Conforme informação do G1, funcionários do posto de saúde do Bairro Icaraí suspeitaram que o menino havia sido vítima de abuso sexual e chamaram a Polícia Militar (PM).





A Polícia Militar dirigiu-se à residência da madrasta e do pai da criança. Inicialmente, a mulher de 21 anos informou aos militares que a lesão no ânus resultava de uma queda.





Contudo, ao perceber que o companheiro poderia ser considerado suspeito, ela admitiu o crime. Segundo a mulher, a criança estava causando muitos transtornos e "fazia cocô o tempo todo". Como resultado, ela começou a sentir raiva do bebê e inseriu o frasco de desodorante como forma de punição e "educação". Entretanto, a tampa se soltou, e ela não conseguiu removê-lo.





A criança foi levada pela avó do menino até o posto de saúde do Icaraí e, em seguida, ela foi encaminhada para o Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), onde passará por uma cirurgia para retirar o objeto. Por meio de nota, o hospital disse que não vai se pronunciar sobre o caso.





O promotor da Infância e Juventude, Carlos José e Silva Fortes, solicitou ao Conselho Tutelar um relatório do incidente para avaliar a situação da criança.





A mulher detida foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso, que permanece em sigilo.





Via portal A Voz de Santa Quiteria