Bandidos tentam roubar empresa, mas apanham de funcionários

Nesta quinta-feira (14/12), dois bandidos foram hospitalizados depois de tentarem roubar os donos de uma empresa metalúrgica. Conforme informação do Metrópoles o caso ocorreu no Parque Industrial Tancredo Neves, na cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.



O proprietário da metalúrgica retornava de uma agência bancária com a mãe, por volta das 13h30. O momento foi interrompido pelos criminosos, que chegaram de motocicleta assim que estacionaram o veículo dentro da empresa. A dupla desembarca e confronta as vítimas. Logo em seguida, um funcionário se aproxima rapidamente dos assaltantes, derrubando um deles ao chão.

Durante a confusão, o outro assaltante se desequilibra e cai da moto. Rapidamente, ele levanta para ajudar o comparsa, chegando a agredir as vítimas com o capacete, mas é imobilizado pela mulher e outros funcionários da empresa.

Ele consegue se desvencilhar e foge, mas é encontrado ferido a tiros em uma rua próxima à empresa. O disparo teria sido efetuado pelo próprio comparsa durante o tumulto. Os funcionários da metalúrgica seguiram até ele em um veículo e o detiveram.

Quanto ao cúmplice armado, foi contido nas instalações da empresa até a chegada da Polícia Militar, que efetuou a prisão dos assaltantes. Antes da chegada da polícia, ele foi agredido por moradores locais.

Via portal A Voz de Santa Quiteria