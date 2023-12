Policial civil é investigado por furtar arma de outro policial durante confraternização

No último domingo (10), um policial civil de 46 anos é investigado por furtar a arma de outro policial civil durante uma confraternização em Iguatu, no interior do Ceará.



Conforme informação do G1 Ceará o crime foi registrado por câmeras de segurança do local onde ocorria a festa.O policial suspeito é visto mexendo em uma gaveta, de onde retira a arma que pertencia a outro colega de corporação.

Em seguida, pega o item e o envolve em duas sacolas. Ele fica andando com a arma na sacola pelo local e, na sequência, entrega o embrulho para um rapaz e parece orientá-lo para onde levar a arma.

Segundo apuração do g1, o policial suspeito já é réu pelos crimes de abuso de autoridade, corrupção passiva e receptação.

A Polícia Civil do Ceará, por meio de nota, afirmou que está investigando o caso como furto qualificado e instaurou um inquérito sob responsabilidade da Delegacia Regional de Iguatu para apurar a ocorrência. A corporação ressaltou ainda que abriu um procedimento disciplinar na esfera administrativa contra o policial civil.

A Controladoria-Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) comunicou que iniciou um processo disciplinar contra o policial civil.

Via portal A Voz de Santa Quiteria