Homem é preso após dar quatro facadas na ex-mulher

Nesta quinta-feira (14/12), um indivíduo foi detido após atacar sua ex-esposa na zona leste de São Paulo. A vítima sofreu quatro perfurações no tórax e encontra-se em estado grave. Conforme informação do Metrópoles outro homem, presente no local durante o crime, também foi alvo de golpes de faca.



De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu na Rua Tiburcio de Souza, no Itaim Paulista, por volta de 8h25. O suspeito tentou fugir, mas foi localizado a cerca de 500 metros do local do crime.

O helicóptero Águia da PM prestou auxílio no socorro à mulher, que foi encaminhada para o Hospital das Clínicas. Já o homem foi levado ao Hospital Municipal Tide Setubal, em São Miguel Paulista. O resgate foi capturado em vídeo por moradores da região.

A Polícia Militar não dispõe de informações sobre há quanto tempo o autor do crime e a mulher teriam encerrado seu relacionamento. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 50º Distrito Policial de São Paulo, no Itaim Paulista, e está sendo investigado para verificar se o suspeito planejou o crime.

Via portal A Voz de Santa Quiteria