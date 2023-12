BALA E SANGUE NA CIDADE DE GROAÍRAS/CE

Groaíras foi palco de mais um crime violento na manhã desta sexta-feira, dia 15. Um homem foi brutalmente assassinado dentro de uma borracharia, marcando o segundo homicídio na cidade em apenas quatro dias.





Segundo relatos da Polícia Militar, indivíduos não identificados, armados e em motocicletas, invadiram a borracharia e abriram fogo contra a vítima. Utilizando armas de calibre 9 milímetros, eles executaram o homem, que faleceu no local antes que qualquer auxílio médico pudesse ser prestado.





A Polícia Militar chegou rapidamente ao local para preservar a cena do crime, aguardando a chegada da perícia forense. O corpo da vítima será recolhido e submetido a uma análise detalhada para ajudar na investigação.





Este crime ocorre poucos dias após um empresário ser morto em circunstâncias similares dentro de seu estabelecimento comercial. A comunidade de Groaíras está alarmada com esta onda de violência, questionando a segurança pública na cidade.





As autoridades locais estão intensificando as investigações para identificar e capturar os responsáveis por esses atos de violência. Moradores e comerciantes expressam profunda preocupação com a segurança em seus locais de trabalho e pedem medidas imediatas para prevenir futuros crimes.





Com informações de Sobral Online