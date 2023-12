Homem é detido por violentar túmulo e expor corpo nu de mulher em cemitério

Na última quarta-feira (20), um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Civil sob a acusação de vilipêndio a cadáver, após um chocante incidente no cemitério da cidade.





O caso veio à tona quando a Polícia Militar foi acionada por funcionárias do cemitério de Extrema, que relataram a violação de um túmulo durante a madrugada. O corpo de uma mulher, sepultada no dia anterior, foi encontrado fora do caixão, despido e abandonado entre os túmulos, exibindo sinais de violência.





O suspeito foi localizado e preso pela Polícia Civil em uma casa de acolhimento da cidade. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado ao sistema prisional.





A Polícia Civil, por meio de nota oficial, informou que a perícia foi acionada para realizar os procedimentos padrão no local. A investigação está em andamento, visando esclarecer completamente as circunstâncias do caso.





Familiares da vítima, uma mulher de 25 anos, foram contatados pela polícia, uma vez que o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente será sepultado novamente.





"A Polícia Civil aguarda a finalização do laudo pericial que irá subsidiar na apuração da causa e circunstâncias do ocorrido. O prazo para a conclusão de laudos periciais é de aproximadamente 30 dias, a depender de sua complexidade", afirmou a corporação, que até o momento não divulgou se existe algum vínculo entre o preso e a vítima.





