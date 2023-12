Homem mata mulher com facada no meio da rua e depois foge

Na noite deste sábado (24/12), um homem ainda não identificado pela Polícia Civil matou com uma facada, no meio da Rua Amaro André, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Conforme informação do Metrópoles, a vítima Raniele Eliete de Souza Menezes, tinha 35 anos.



De acordo com a Secretaria Estadual da Segurança Pública, duas testemunhas presenciaram o crime. O agressor aproximou-se de Raniele, desferiu golpes de faca e, em seguida, fugiu a pé. O incidente foi registrado às 22h10, e a vítima foi encontrada pelos policiais caída no meio da rua, com sinais de sangue ao seu redor.

Raniele nasceu em Porto Velho, Rondônia, e morava em São Vicente, no litoral de São Paulo. Em abril, ela havia sido detida pela polícia na Sé, região central de São Paulo, com um celular roubado. Ela foi indiciada por receptação.

Como ela possuía bons antecedentes e não havia cometido nenhum ato violento, o Ministério Público ofereceu um acordo de não persecução penal para ela em agosto. O processo ainda estava em andamento.

O homicídio será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Agentes do órgão estiveram no local do assassinato ainda na noite de sábado.

