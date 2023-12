Flamengo anuncia contratação de Nicolás De La Cruz, ex-River Plate

Agora é oficial: Nicolás De La Cruz, de 26 anos, é jogador do Flamengo. O clube carioca oficializou a contratação do meia uruguaio neste domingo (24). Comprado do River Plate, da Argentina, o jogador assina contrato de cinco temporadas com o Rubro-Negro, até dezembro de 2028.





Nas redes sociais, o Flamengo promoveu a chegada de De La Cruz como “presente de Natal” para a torcida em uma parceria comercial, mas a publicação do River Plate, confirmando a venda para o clube carioca minutos antes, encerrou o “mistério”.





Sem abrir negociação com o clube de Buenos Aires, o Flamengo arcou com a multa rescisória para contratar o camisa 11, que deixa os Millionarios após sete temporadas e 10 títulos. A transferência, próxima de R$ 79 milhões, colocará De La Cruz entre os mais investimentos da história do Rubro-Negro.





O interesse do Flamengo em De La Cruz é antigo, anterior à chegada de Tite e sua comissão técnica ao Ninho do Urubu. Nome certo nas convocações de Marcelo Bielsa, na seleção do Uruguai, o camisa 11 é versátil e pode atuar em diversas funções no meio de campo.





De La Cruz é o primeiro reforço confirmado pelo Flamengo para 2024. O clube tem negociações abertas com Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, Luiz Henrique, atacante do Bétis, e Matias Viña, lateral-esquerdo da Roma.





No Rio de Janeiro, De La Cruz encontrará dois parceiros de Celeste: o lateral-direito Guillermo Varela e o meia Giorgian De Arrascaeta. O trio disputou a Copa do Mundo do Catar, em 2022, e tem tudo para atuar na Copa América de 2024, nos Estados Unidos.





