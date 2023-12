Homem perdoa a esposa após ter órgão genital cortado e dado descarga

O homem que teve o órgão genital cortado pela esposa em Atibaia, interior de São Paulo, declarou que perdoa o ataque e pretende colocar uma prótese. Em entrevista à TV Thathi de Campinas, revelou que a esposa, ciumenta, o atraiu para casa prometendo uma noite romântica na última sexta-feira (22/12).





O ataque foi rápido e ocorreu no escuro. Após cortar, a esposa escondeu as chaves do carro, dificultando o socorro. O homem, enrolado em um lençol e sangrando, caminhou até a unidade de pronto atendimento. A mulher jogou o órgão na privada e deu descarga, impedindo o reimplante, segundo o Metrópoles.





A esposa, que suspeitava de traição com uma sobrinha de 15 anos, afirmou ter cometido o crime por ciúmes. O homem, já em recuperação, expressou o desejo de voltar a trabalhar e colocar uma prótese, chamando o ocorrido de "tragédia". Apesar do impacto negativo, perdoou a esposa, que está presa, afirmando que ela está pagando pelo que fez.





Via portal A Voz de Santa Quitéria