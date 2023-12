Nicarágua prende mais 4 padres católicos; total nos últimos 3 dias vai a 12

A polícia nicaraguense deteve mais quatro padres na madrugada de sábado (30), elevando o número total para 12 nos últimos três dias, de acordo com um membro do alto escalão da Igreja Católica com conhecimento do assunto e a mídia local.





O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, que governa o país centro-americano desde 2007, iniciou uma repressão à Igreja Católica e aos oponentes políticos.





Os padres Mikel Monterrey, Gerardo Rodriguez e Raul Zamora, juntamente com o Monsenhor Miguel Mantica, filho de uma das famílias mais ricas da Nicarágua, foram levados de suas respectivas casas, disse a fonte.





“Todos eles são da Arquidiocese de Manágua”, disse a fonte, que falou à Reuters sob condição de anonimato por medo de represálias.





O governo e a polícia da Nicarágua não responderam a um pedido de comentário. O La Prensa, um dos últimos jornais do país, também noticiou as quatro prisões dos padres.





Dois dos padres presos – Monterrey e Zamora – abriram as portas de sua paróquia para estudantes de duas universidades que foram atacadas pelo governo em 2018.





No total, 12 padres e o bispo Isidro Mora foram presos nos últimos dias. Em agosto de 2022, o bispo Rolando Alvarez foi preso e condenado a 26 anos de prisão. Em julho, Alvarez foi solto.





Desde os protestos de 2018, Ortega acusou os padres de se organizarem e orquestrarem um golpe; os bispos pediram ao presidente justiça para aqueles que morreram durante os protestos e eleições antecipadas.





Créditos: CNN

Foto: Roosewelt Pinheiro/Agência Brasil)